بالفيديو.. 12 ألف ريال لـ ” جفر صغير ” في مهرجان الأغنام

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة اشتعال مزاد علني ،على سلالات نادرة من الأغنام ، من بينها جفر صغير ، وهو من أنواع ” الماعز القزم ” .

واشتعل المزاد ،ضمن فعاليات مهرجان أصول الأغنام ،على ” الجفر ” والذي انتهى ببيعه بمبلغ 12 ألف ريال.

وشهد المهرجان منافسات على أجمل ماعز في الجزيرة العربية، حيث جعلت ندرة “ الماعز القزم ” وجمال شكلها الجميع يسعى إلى اقتنائه وتربيته، الأمر الذي رفع من سعرها حتى وصل في بعض الأحيان إلى مائة ألف ريال، بحسب نوعها وجمالها.

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