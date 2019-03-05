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    مارس

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  3. صار الحادث عليه وقام بعدها ولا كأن صار شيء !

صار الحادث عليه وقام بعدها ولا كأن صار شيء !




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 67664 ] نشر منذ 2 دقيقتين

سبحان من انجاه ,,

[ عدد التعليقات: 67664 ] نشر منذ 2 دقيقتين

سبحان من انجاه ,,

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