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    مارس

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  3. مباراة في الدوري الأمريكي تُلعب في درجة حرارة 18 تحت الصفر

مباراة في الدوري الأمريكي تُلعب في درجة حرارة 18 تحت الصفر




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