جمع مبالغ مالية لإخراج سيدة أعمال شهيرة من السجن للمرة الثانية!

مليكة فؤاد(صدى):

يسعى المقربون من سيدة الأعمال المغربية هند العشابي، لجمع مبلغ مالي قدره 42 مليون درهم، كُتب في شيك بدون رصيد تسبب في سجنها للمرة الثانية.

وكانت سيدة الأعمال قد وقعت على الشيك على بياض وسلمته لزوجها بناني محسن كريم، وذلك قصد تسيير أمور تتعلق بشركته.

يذكر أن العشابي ،قد غادرت السجن في أغسطس الماضي، بعد قضائها سنتين خلف القضبان، بسبب القضية التي رفعها ضدها زوجها السابق سفير الكويت بإيطاليا، واتهمها فيها بالخيانة الزوجية والجمع بين رجلين.

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