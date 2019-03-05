بالفيديو.. فتاة تحمل ” ساطور ” في سيارة أجرة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو فتاة تنزل من سيارة أجرة وتحمل في يدها ساطوراً.

وأوضح الفيديو الذي تم تصويره على أحد الطرق الرئيسية وقيل إنه في المملكة، شاب يشتبك مع آخر ثم يتجه نحو سيارة أجرة لإنزال فتاة من داخل السيارة، ليتبين بعد ذلك أن الفتاة تحمل ساطوراً في يدها.

وأثار المقطع حالة من الجدل بين رواد موقع “ تويتر ”، حيث علقت إحدى المغردات قائلة: “ ليش وش عندها حاملة ساطور خايفة من التحرش “، ” ساطور مرة وحدة مش غلط! “، “ وحوش. ”