بالفيديو.. محلل سياسي :أردوغان حاول أن يستدرج المملكة إليه لكنها فوتت عليه الفرصة

طلال الضوي(صدى):

أوضح المحلل السياسي الكويتي مشعل النامي، اليوم الاثنين، من يدير السياسة القطرية، مؤكدًا أن قطر تستخدم الإعلام من أجل تحقيق أهدافها.

وقال النامي خلال لقاءه في برنامج ” في الصورة ” إن الإعلام هو من يدير السياسة القطرية من خلال قناة الجزيرة، والقناة القطرية، الموجه للمواطنين القطريين، ويجب أن نواجه ذلك بإعلام قوي.

وأضاف : إعلامنا السياسي مقصّر، ولم ننجح حتى الآن في تكوين وسائل إعلام بحجم ومستوى المواجهة الإعلامية مع قطر، والحل عند الشباب.

وتابع المحلل السياسي قائلًا : إعلام قطر محترف في التضليل لخدمة سياستها، وحمد بن جاسم له من يرد عليه.

وأكد أن تركيا تريد الزعامة، قائلًا إنها حاولت أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي ولم تستطيع، وانضمت إلى تحالف روسيا وإيران، وتحاول أن تستدرج السعودية إليها، عن طريق قضية ” خاشقجي ” لكن السعودية فوتت عليها الفرصة.

وعن حقيقة التعاون العسكري بين الكويت وتركيا قال : بعد غزو الكويس رسخت إلينا عقائد سياسية منها أن العمق الاستراتيجي لدينا هي المملكة، وأن ليس هناك تحالف أو اتفاقية دولية إلا الولايات المتحدة وبريطانيا، ونحن نعلم أن الجيش التركي لا يقدر أن يحمي نفسه فكيف يحمينا.

وفي سياق متصل أكد على أن جماعة الإخوان الإرهابية فرقة هدفها سياسي تريد القفز على السلطة بنفس منهج الخوارج، قائلًا : أنا ضد الديموقراطية لأنها تحكّم الغوغاء والدهماء على العلماء والنوابغ.