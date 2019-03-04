غياب أمرابط عن آسيا يغضب النصراويين.. رياضيون: ما تبون مصلحة الفريق

نواف السالم(صدى):

ثارت موجة من الغضب بين جماهير وعشاق نادي النصر، بعد خسارة فريقهم أمام الوصل الإماراتي، وتسائلت حول أسباب غياب المغربي نور الدين أمرابط عن المباراة؟

وخسر النصر أمام مضيفه الوصل الإماراتي، بهدف دون رد، على ملعب ” زعبيل ” ، في إطار الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الأولى، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأشارت الأنباء، إلى أن هناك خلافات حادة بين أمرابط مدرب الفريق، دانييل كارينيو، والتي تعود أسبابها إلى طريقة احتجاج اللاعب المغربي على استبداله خلال مباراة القادسية، والتي انتهت لصالح النصر بثلاثية نظيفة.

وانتقد فهد الهريفي، لاعب نادي النصر والمنتخب الوطني السابق، استمرار الأزمة بين ـمرابط والمدرب، معتبراً أن المتسبب في إبعاد النجم المغربي عن المباراة، في تلك المباراة الهامة، لم يكن يفكر في مصلحة الفريق.

وكتب الهريفي قائلًا: ” تبون الصدق ومن الآخر، عز الله من أخرج بتروس وإمرابط من الآسيوية، إنه ما يبي مصلحة النصر! ” .

فيما تسائل سلمان فهد المالك، عضو شرف النصر، ورئيسه السابق، عن أسباب استبعاد أمرابط، قائلاً عبر صفحته الرسمية على ” تويتر “: ” لماذا يبعد مرابط !! بهذا المستوى الهزيل قد لا نتجاوز دور المجموعات، هارد لك للعالمي، ومعوضين بأذن الله في باقي المباريات ” .

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