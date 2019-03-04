رولزرويس تخطط لانتاج سيارة كهربائية قريبا

باريس(صدى):

رغم أن شركات منافسة لرولزرويس مثل بنتلي ، قدمت بالفعل نسخ هايبرد بلوج ان من سياراتها ، ولكن رولزرويس لم تزل مرتبطة بسياراتها بالمحركات التقليدية ، ومع ذلك تطمح الشركة لتغيير هذا الواقع من خلال التحول الي عصر السيارات الكهربائية ولكنها قررت التخلي عن فكرة السيارات الهايبرد والدخول مباشرة الي السيارات الكهربائية بالكامل.

وقال تورستن موللر, الرئيس التنفيذي لرولزرويس أن التحول للسيارات الكهربائية أمر مهم ولكنه يحتاج الي تطور كبير في التكنولوجيا, حيث أن سيارات رولزرويس ثقيلة بالفعل وبالتالي يجب تحسين تكنولوجيا البطاريات لتوفير مدى تنقل عالي الكفاءة .

ومن المهم أن تتحول الشركة لعصر السيارات الكهربائية حيث أن محركاتها هادئة وناعمة مقارنة بالمحركات V12 التي تعتمد عليها سياراتها, والتي تصدر ضجيج ولكن الشركة قالت أن الأمر لا يرتبط بالضجيج بسبب أن محركاتها V12 هادئة بالفعل ولكن بنسب الانبعاثات الكربونية التي تصدرها سياراتها . وكانت رولزرويس قد قدمت سيارة كهربائية في وقت سابق ولكنها كانت تجريبية باسم 102EX منذ 4 أعوام تقريباً وكانت سيارة كهربائية بالكامل تعتمد على موديل فانتوم.