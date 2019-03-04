بالصور.. العميد يقهر الظروف والاتحاد الآسيوي ويضرب الريان القطري بالخمسة

حامد العمري (صدى):

أمطر الاتحاد شباك الريان القطري، بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب ” مدينة الملك عبدالله الرياضية ” ، في إطار الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الثانية، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

تقدم غونزالو فييرا للضيوف، عقب مرور 23 دقيقة، بعدما سدد كرة رائعة سكنت الشباك، إلا أن الاتحاد قلب الطاولة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعدما أحرز فهد مساعد المولى هدف تعديل النتيجة في الدقيقة 45، بينما أضاف عبدالعزيز العرياني الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، ليقلب ” النمور ” النتيجة في دقيقتين.

وفاجئ زياد الصحفي الضيوف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 48، ليتلقى الفريق القطري صدمة، قبل أن يحرز عبدالرحمن الغامدي الهدف الرابع، من ركلة جزاء، في الدقيقة 70.

وعاد فهد مساعد المولى لتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وعلى الرغم من مشاركة الاتحاد بدون جماهيره، بسبب العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلا أن تلك الظروف الصعبة للغاية لم تمنع النمور من إكتساح الفريق القطري.

وكان الاتحاد الآسيوي، قد قرر بتغريم نادي الاتحاد 20 ألف دولار مع حرمانه من جماهيره لمباراتين، بسبب تصرفات جماهيره ضد سباهان الإيراني في مسقط، وذلك على الرغم من مرور 3 أعوام على تلك المباراة.

واعتلى الاتحاد صدارة المجموعة الثانية، بعدما حصد أول 3 نقاط، فيما قبع الريان في قاع الترتيب بلا نقاط.