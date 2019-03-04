شيوتاني: العين جاهز للهلال.. ونتطلع لحصد النقاط كاملة

نواف السالم(صدى):

أكد الياباني تسوكاسا شيوتاني، نجم العين الإماراتي، على جاهزية فريقه لمواجهة الهلال، غداً الثلاثاء، في مستهل مشوار الفريقين، بدوري أبطال آسيا.

ويستضيف العين نظيره الهلال، غداً الثلاثاء، على ملعب ” هزاع بن زايد ” في إطار الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الثالثة، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

قال شيوتاني خلال تصريحاته قبيل المباراة المرتقبة: ” عازمون على حصد النقاط الثلاث، خاصة وأن المواجهة ستقام على أرضنا وبين جماهيرنا ” .

وتابع: ” أتمنى أن نوفق في تحقيق هدفنا وإسعاد جماهيرنا ” .

وحول أجواء المعسكر، قال الدولي الياباني: ” أجواء معسكر الفريق إيجابية بالتأكيد، والعين يمتلك في صفوفه عناصر جيدة، وبمقدوره تقديم أفضل مستوى ” .

وأشار شيوتاني إلى أن فريقه يسعى للظهور بشكل مماثل لما ظهر عليه في كأس العالم للأندية، التي جرت في الإمارات، في 2018، وحصد الفريق المركز الثاني، بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في النهائي.