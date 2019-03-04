خريج لغة صينية: ضغوط العالم زادت في الفترة الأخيرة

نايف السالم(صدى):

أكد محمد العبد القادر، خريج لغة صينية من جامعة الملك سعود، أن أصبح هناك ضغوطاً في العمل، في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً كمترجم حر.

وقال محمد العبد، خلال حديثه مع برنامج ” معالي المواطن ” : ” علمت أن اللغة الصينية لها مستقبل كبير، وأعجبت بها، ولهذا قررت دراستها، ونجحت في تعلمها بفضل الله “.

وأضاف: ” أعمل مترجم حر.. وأصبح هناك ضغط عمل علينا في الفترة الأخيرة “.

واختتم: ” الدراسة في جامعة الملك سعود تتضمن إتمام سنة دراسية في الصين وهو من ضمن برنامج التوأمة ” .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قد وجه بإدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية على مستوى المملكة، وذلك خلال زياته الأخيرة إلى الصين.

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