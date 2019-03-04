فيتوريا : نحن لانستحق الخسارة والنتيجة لم تكن عادلة

ماجد محمد(صدى):

علق مدرب فريق النصر” فيتوريا “، اليوم الاثنين، على خسارة الفريق أمام الوصل الإماراتي بهدف دون رد على ملعب ” زعبيل ” ، في إطار الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الأولى، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال ” فيتوريا ” خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد المباراة : نحن لانستحق الخسارة ، كُنا نستحق أن نسجل ولو هدفًا واحدًا، والنتيجة لم تكن عادلة ، اضعنا الكثير من الفرص وسجلوا من ركلة جزاء.

وأضاف : لازالنا في بداية المشوار وسنلعب في هذه البطولة حتى النهاية ، سنتجهز لـ مباراة ذوبهان المقبلة و نريد كسب المباراة ‘ .

وتابع قائلًا : تغير شكل فريقنا هجوميًا بعد هدفهم ، وكان من المفترض أن نلعب بهذه الطريقة قبل أن يُسجل في مرمانا.