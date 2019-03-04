بعد اتهامه بالإساءة للسعوديين.. نادين البدير ترد على تصريح ” عبدالإمام عبدالله ” (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

عرضت الإعلامية “ نادين البدير ” في برنامج “ اتجاهات ” ، خلال الحلقة حديث للممثل الكويتي عبدالإمام عبدالله الذي شارك في أعمال سينمائية ودرامية وأظهر فيها جواز سفر سعودي مما أساء للشخصية السعودية.

وعلقت “ البدير ” قائلة: “ الفنان القدير عبدالإمام يقول أنه طُلب منه ألا يظهر أي جواز غير الجواز السعودي ” .

وأضافت: بس عشان اللي يقول ما هي متعمدة.. أنا برأيي أنها متعمدة، فيا ليت صوتنا يصل في هذه الحلقة إلى كل منتج ومخرج عربي ليبحث عن أحد ثاني في عمليات الإساءة التي تظهر.. فالمسرحية انتهت.

وطالبت “ البدير ” بمقاطعة أي فيلم أو عمل درامي عربي يسيء لسمعتنا ولصورتنا سواء رجال أو نساء.