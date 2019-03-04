أميرة خالد(صدى):

تمر كل عروس بلحظات مضاعفة من التوتر في ليلة العمر، وهي مسألة طبيعية، حيث تحرص كل واحدة على أن يكون كل شيء على درجة كبيرة من التنظيم.

إليكِ 4 خطوات للتخلص من التوتر قبل الزفاف:

1) لا تتوقعي الأسوأ طوال الوقت، أوكلي الأعمال لمن حولكِ ليساعدوكِ حتى لا تشعري بالضغط، فطريقة تفكيرك تلعب دوراً كبيراً في التخلص من التوتر.

2) ستفيدك حصص اليوغا والتأمل بشكل لن تتوقعيه، وستغيّر طريقة تفكيركِ كليًّا، إن لم تستطيعي السيطرة على التوتر.

3) دلعي نفسك، ما رأيك بالذهاب إلى المنتجع الصحي، أو إلى النادي الرياضي. سوف تساعدكِ الرياضة، أو جلسات المساج بشكل كبير.

4) تحدثي دائمًا عمّا يضايقكِ، ولكن لكي تُخرجي الطاقة، وليس للشكوى، اجعلي شخصًا أو اثنين فقط من المقربين لكِ، للتحدث معهم، وإن لم تجدي، فمن الممكن أن تكتبي في ورقة ثم تقطعيها.