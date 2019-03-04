وظائف شاغرة في شركة ساتورب للتكرير

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ” ساتورب ” وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مشرف إدارة المرافق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

بالإضافة إلى: أخصائي الاقتصاد والتجارة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، والاقتصاد)، أو ما يعادلها، مستشار العقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنـــا .