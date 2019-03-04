بالصور.. بعد تقاعده.. رجل ينفق أمواله على دمى مثيرة

لندن(صدى):

يعتني رجل بريطاني بـ 12 دميةً مثيرةً، بالحجم الطبيعي للبشر، اشتراها بعد طلاقه الثاني، حيث يقوم بإنفاق أمواله على شراء ملابس ومستحضرات تجميل لهن وكأنهن زوجاته.

ويضع الرجل كل دمية في مكان مختلف من منزله، ما بين غرفة النوم، وصالة التلفاز والمطبخ، ويقول إنه كان يريد الدمى في البداية كنماذج لممارسة هوايته في التصوير، ولكنها أصبحت أكثر من ذلك.

كما أكد الرجل أنه لا يعتبرهن زوجاته، ولكنهن يساعدنه على التخلص من الشعور بالوحدة بعد تقاعده من وظيفته كممرض، ويعملن على تحسين مزاجه.