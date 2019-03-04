نجاة طفل من الموت محترقاً.. وكلمة السر رجل الأمن

الأفلاج(صدى):

نجا طفل في الثانية من عمره، من الموت بأعجوبة، بعدما اندلع حريق في مركبة والده، أثناء توقفها أمام إحدى الجهات الحكومة بالأفلاج، بعدما أنقذه رجل أمن شجاع من الحريق.

وتفصيلًا، فوجئ رجل الأمن أثناء ذهابه إلى إحدى الجهات الحكومية شرق المحافظة، بصعود ألسنة النار، وانبعاث دخان من مركبة صغيرة، متوقفة أمام شعبة مرور الأفلاج.

وقال : ” بعد التوقف عند المركبة سمعت صوت طفل داخل المركبة، وهي تحترق، حاولت فتح أحد الأبواب، ولكن تصاعد الأدخنة وحرارة النار منعت فتح الباب ” .

وأشار إلى أنه أدخل يده إلى داخل السيارة، وفتح الباب بقوة، وبدأ في البحث عن الطفل المختفي أمام عينيه بسبب كثافة الدخان المنبعث جراء الحريق.

وأكد أنه عثر على الطفل في النهاية، ونجح في إخراجه، مشيراً إلى أن الطفل كان يعاني من ضيق تنفس.

وأوضح رجل الأمن الشجاع، أنه أثناء توجهه إلى سيارته للذهاب في المستشفى، خرج والد الطفل من شعبة المرور، وقام بنقلهما للمستشفى على الفور لتلقي الإسعافات اللازمة.