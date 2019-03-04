بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن تهطل أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة: تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، ونجران (شرورة.)

كما توقعت الهيئة تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والساحلية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومكة المكرمة.