7 عادات التزمي بها لتتخلصي من وزنك بدون ريجيم

أميرة خالد(صدى):

إن التخلص من الوزن الزائد، دون اتباع أنظمة ريجيم قاسية، يعد حلم كل امرأة تعاني من الوزن الزائد، لصعوبة الالتزام بنظام غذائي يقوم على الحرمان من مختلف الأطعمة والمشروبات، وعدم القدرة على الشعور بالجوع.

وتؤكد دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن بسهولة التخلص من الوزن الزائد، ودون رجعة، بدون اتباع أنظمة ريجيم قاسية، تقوم على الحرمان من مختلف الأطعمة، فقط من خلال الالتزام ببعض العادات، والتي يجب أن تكون عادات مستديمة.

وتلفت دكتورة هدى إلى أن اتباع نظام غذائي لفترة من الزمن، للتخلص من الوزن الزائد، ثم التوقف عنه عند الوصول للوزن المطلوب، من أكثر الأخطاء التي يقع فيها الكثيرين، فالتخلص من الوزن في مدة زمنية قصيرة يعرض الجسم للكثير من المشكلات الصحية.

في حين أن أفضل نظام هو الذي يقوم على تصحيح الأخطاء الغذائية التي تؤدي إلى زيادة الوزن، مما يتيح التخلص من هذا الوزن، تدريجيا، وببطء، وليكن الهدف هو الرشاقة الدائمة، وليست المؤقتة، فلا داعي لتعجل النتائج.

وتستعرض الدكتورة هدى ، أهم العادات التي يجب الالتزام بها، طوال الحياة، للتخلص من الوزن، دون رجعة.

الشاي الأخضر

يعد من أفضل الحلول التي تساعدك في إنقاص وزنك، فاشربي ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر الدافئ يوميا، مع إضافة ملعقة كبيرة من الليمون والعسل.

تقسيم الوجبات

حاولي أن تعتادي على تقسيم الوجبات، وتناولها على فترات قصيرة خلال اليوم، وخاصة في حالة عملك في وظيفة مكتبية، فبهذه الطريقة ستهضمين الطعام ببطء ولا تسمحين لنفسك بالشعور بالجوع خلال اليوم، ومعدلات حرق جسمك للسعرات الحرارية ستظل مستمرة دون توقف.

تحديد الكميات

حددي لنفسك كميات محددة في كل مرة تتناولين فيها الطعام، خاصة بالنسبة للوجبات الرئيسية، ولا تتجاوزي هذه الكميات، حتى إن لم تشعرين بالشبع، فالشعور بالشبع يصل إلى المخ متأخرا، بعد نحو 15 دقيقة بعد إفراغك من الطعام.

الطعام الصحي

حاولي أن تجعلي الأطعمة الصحية في أول قائمة طعامك اليومي، كالخضروات واللحوم والأسماك المشوية، طبق السلطة، والبيض المسلوق والفول بزيت الزيتون، والمعجنات بدقيق القمح الكامل، والخبز الأسمر.

مع الوجبات الخفيفة الصحية كالخضروات الطازجة والفواكه، والفشار والمكسرات النيئة.

أما الأطعمة المقلية، أو الوجبات الجاهزة، فيكفي يوما واحدا في الأسبوع.

فلا تحرمي نفسك من أي طعام تودين تناوله، ولكن على ألا تفرطي في الكم، مع ضرورة أن يكون تناولها على فترات متباعدة.

المضغ ببطء

واحدة من أكثر أسرار الذين لا يزيدون مطلقا في الوزن، هي تناولهم طعامهم ببطء شديد، فهم يقضون الكثير من الوقت في الأكل والمضغ ببطء، مما يجعلنا نعتقد أنهم يأكلون كثيرا.

القليل من الرياضة

حاولي أن تمارسي ولو القليل من الرياضة، ولتمارسينها في البيت، في أوقات فراغك، بعد انتهائك من أعمالك المنزلية، أو حتى خلال مشاهدتك لبرنامجك أو مسلسلك المفضل.

ملحوظة أخيرة:

تذكري دائما أن أنجح أنظمة التخلص من الوزن الزائد، هي تغيير أسلوب حياتك، وليس اتباع أنظمة حرمان من كل ما تحبينه من أطعمة.