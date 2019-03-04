” الصحة ” تصدر تنبيه بشأن حقوق المرضى

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الصحة، أن الحصول على الأدوات الطبية النظيفة والمعقمة في العيادات الطبية؛ حق للمريض قبل كل استخدام، وذلك لمنع انتشار الأمراض ومكافحة العدوى.

وكتبت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” يحق لك في العيادات والطوارئ الحصول على غطاء وأدوات طبيى نظيفة ومعقبة قبل كل استخدام ” .

وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة، قد أكد على وفاة شخص كل 13 ثانية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة الأخطاء الطبية، أي وفاة 2.6 ملیون شخص سنويًا كان من الممكن إنقاذهم، بزيادة الاهتمام الطبي تجاههم.

وذكر الوزير، أن المملكة تسعى لدعم سلامة المرضى، خاصة في الدول المتوسطة والأقل نموًا.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تعتمد في الجهود المبذولة لمكافحة الأمراض والوقاية منها على استراتيجيات تتم بصورة احترازية، وذلك بالاهتمام بالكادر الطبي وتوفيره من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تقديم النصائح والتحذيرات والتنبيهات بشكل مبكر بما يضمن حماية المواطنين والمقيمين من التعرض لأي أمراض أو أوبئة.