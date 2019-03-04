دنيا بطمة تشعل المواقع بنظارة غريبة.. وحلا الترك تتعرض للانتقادات (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها على تطبيق ” إنستجرام ” فيديو جديداً لها توجهت من خلاله إلى متابعيها، حيث تحدثت فيه عن إحدى حفلاتها.

ولفتت الأنظار بشكل نظاراتها الكبيرة الغريب، حيث ركّزت عليها الكثير من المتابعين، إلا أن بعض المتابعين وجهوا الانتقادات إلى برنامج حلا الترك.

ويأتي ذلك بعد ظهور حلا الترك في مقطع مصور أظهرت فيه حزنها وانزعاجها بسبب توجيه الكثير من الانتقادات إليها. كما ظهرت في مقاطع أخرى وهي تمتطي الـ ” فور ويل بايك ” في الصحراء بجرأة كبيرة برفقة والدتها أو تتحدث إلى جدتها.