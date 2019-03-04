بالفيديو.. أسباب خسارة الرجل للوزن أسرع من المرأة

علي القحطاني(صدى):

أوضح مشاري الحجيلي مدرب رياضي، اليوم الإثنين، أسباب خسارة الرجل وزنه بشكل أسرع من المرأة.

وقال المدرب خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، طبيعة الاختلاف في العضلات والدهون بين الرجال والنساء سبب في سرعة الحرق ” .

وأضاف: كمية العضلات وكتلتها هي التي تساعد الرجال على الحرق بسرعة أكثر من الدهون وذلك بسبب طبيعة التركبية الجسمانية والهرمونات.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي ووممارسة الرياضة يوميًا لتكوين العضلات والتخلص من الدهون.