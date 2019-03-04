” الجبير ” : من المبكر الحديث عن إعادة فتح السفارة السعودية في سوريا

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، الدكتور عادل الجبير، أنه من المبكر الحديث عن إعادة فتح السفارة السعودية في سوريا.

وتابع دكتور عادل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه لا تغيير في موقف المملكة إزاء فتح السفارة في دمشق، وأن المملكة تشدد دومًا على وحدة الأراضي السورية وأهمية الحل السياسي، معتبرًا أنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية.

وأضاف ” الجبير ” أن إعادة السفارة السعودية إلى سوريا مرتبطة بتطور العملية السياسية، وأنه تم بحث الوضع في سوريا واليمن وملفات عدة بينها التطرف والإرهاب.

وكشف وزير الدولة للشؤون الخارجية عن أن كندا لم تلغ صفقة السلاح مع المملكة، مشيرًا إلى أنه بحث العلاقات الثنائية مع روسيا والتطور الذي طرأ في كل المجالات.

فيما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين عن أمله في تسريع وتيرة تطور العلاقات الروسية السعودية، كما أعرب عن أمله أيضا بالمساهمة في البرنامج السعودي لاستخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية وسلمية.