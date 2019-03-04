بالفيديو.. للمرة الأولى.. أحمد إبراهيم يرد على خبر زواجه من أنغام

القاهرة(صدى):

رد الموزع الموسيقي المصري أحمد ابراهيم، للمرة الأولى على خبر زواجه من المطربة المصرية أنغام، بعد الضجة والجدل الكبيرين اللذين أثارهما زواجه منها.

وأوضح تقرير لبرنامج ” تراندينج ” الذي يعرض على شاشة MBC4 ، أن أحمد إبراهيم لم يتهم أي شخص بتكسير الأستديو، لافتا إلى أن سبب لجوئه إلى المحامي هو أن سكان المبنى أبلغوه بسماعهم أصوات تكسير في المكان.

وتابع أنهم اعتقدوا أنه يتم الاعتداء على الأستديو وأن الهدف من المحضر هو ” إثبات حالة ” فقط، رافضًا توجيه الاتهام إلى زوجته الأولى أو إلى أي من المقربين منها بالقيام بذلك، لافتاً إلى أنها تمتلك حقّ الدخول إلى الأستديو ومؤكداً أنها لم تقم بالتعدي عليه.

وردّ على موسى شقيق ياسمين مشيراً إلى أنه أخذ المعدات بالفعل بعدما اتصل به حارس المبنى وأبلغه أن أشخاصاً يقومون بالتكسير، ولكنه نفى ما صرّح به الأخير عن قيامه بمساومة زوجته الأولى، وطلبه منها التنازل عن حصّتها في الأستديو مقابل الطلاق.