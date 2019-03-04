شاب يحاول الاعتداء على امرأة لينقذ العالم
اقتحم شاب في كاليفورنيا، منازل أحد السيدات وحاول الاعتداء عليها حيث كان يعتقد أنه إله إغريقي من الميثولوجيا اليونانية القديمة مثل “ زيوس ” ، ومقدر عليه إغواء النساء.
وقال محامي الشاب أمام المحكمة إنه نزل من بين النجوم ومهمته هي إنجاب ابن يكون قادرًا على إنقاذ العالم و البشرية، مضيفًا: أنه يعتقد أن السلالة سوف تنقذ كوكب الأرض ” .
وتظهر أوراق المحكمة، أنه قبل أن يتسلل إلى منزل المرأة، عرّف نفسه لسيدة أخرى في حديقة كانت تتمشى مع كلبها.
و قال المدعون العامون للمحكمة، إن الضحية “ كانت نائمة على أريكتها واستيقظت عندما أدركت أنه يمسك بقدمها ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46769 ] نشر منذ 15 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2936 ] نشر منذ 5 دقائق
طالع وجه العنز واحلب لبن