شاب يحاول الاعتداء على امرأة لينقذ العالم

ساكرامنتو(صدى):

اقتحم شاب في كاليفورنيا، منازل أحد السيدات وحاول الاعتداء عليها حيث كان يعتقد أنه إله إغريقي من الميثولوجيا اليونانية القديمة مثل “ زيوس ” ، ومقدر عليه إغواء النساء.

وقال محامي الشاب أمام المحكمة إنه نزل من بين النجوم ومهمته هي إنجاب ابن يكون قادرًا على إنقاذ العالم و البشرية، مضيفًا: أنه يعتقد أن السلالة سوف تنقذ كوكب الأرض ” .

وتظهر أوراق المحكمة، أنه قبل أن يتسلل إلى منزل المرأة، عرّف نفسه لسيدة أخرى في حديقة كانت تتمشى مع كلبها.

و قال المدعون العامون للمحكمة، إن الضحية “ كانت نائمة على أريكتها واستيقظت عندما أدركت أنه يمسك بقدمها ” .