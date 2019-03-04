مهرجان الإبل.. تطبيق التشبيه والتسنين وبرنامج الكشف عن المنشطات

علي القحطاني(صدى):

نوَّهت اللجنة العليا لـ ” مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ” ، بأنها ستطبق ” التشبيه ” و ” التسنين ” ، ولن يقبل ركض أي إبل، إلا بناء على الكشف الفعلي على المطية بمحضر البداية.

وأكدت أنها لها كامل الحق باستبعاد أي مطية تراها مخالفة لذلك، وذلك لجميع الأشواط: العامة والمفتوحة، مؤملة من الجميع الالتزام الصارم بهذه التعليمات وعدم المخالفة.

كما نوهت اللجنة، بأنها ستطبق برنامج ” الكشف عن المنشطات ” في ” جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن ” تنفيدا لقرار مجلس الوزراء رقم (205) القاضي بالموافقة على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة وتحث اللجنة جميع ملاك الهجن بالالتزام بالأنظمة واللوائح.

وأضافت أنه سيترتب على مخالفتها تطبيق كافة العقوبات المنصوص عليها، منبهة على منع ركض المطايا المحلقة بالأشواط العامة، إذ سيتم التفتيش على الكهرباء بجميع الأشواط العامة والمفتوحة وبناء على ذلك، فإن اللجنة تأمل من الجميع التقيد الصارم بهذه التعليمات وعدم المخالفة.