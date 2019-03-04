أسباب نقص المياه حول الجنين وطرق علاج هذه المشكلة

أميرة خالد(صدى):

الماء حول الجنين هوسر من أسرار حياته لأنه يوفر له الحماية حتى الشهر التاسع من عمره داخل رحم الأم، ولأن الماء حين يتناقص ينذر بالخطر أو الولادة المبكرة، فيجب أن تلاحظي الملاحظات التالية أثناء الحمل، وحسبما ينصحك بها الدكتور محمد عوني اختصاصي النساء والولادة:

من الطبيعي أن ينزل من المهبل إفرازات مهبلية.

وقد تنزل قطرات من البول بسبب ضغط الرحم على الحوض والمثانة.

يجب أن تكون المرأة دقيقة الملاحظة حيث وجود البلل باستمرار ينذر بالخطر.

نزول رائحة كريهة للسوائل المهبلية يعني أن السائل يتسرب من الرحم.

في حال مرت الأم بولادة مبكرة من قبل أو لديها قصراً في طول عنق الرحم فقد يتسرب الماء.

قد يقل الماء بسبب سوء تغذية الأم.

قد يقل أيضاً بسبب حدوث الالتهاب في الأغشية المحيطة بالجنين.

في حال شكك بزيادة البلل يجب عليك زيارة الطبيب في أسرع وقت.

يجب أن تكثري من شرب الماء لكي يزداد تبول الجنين فيزيد من كمية الماء حوله بشكل نسبي وبالتالي تحافظين على حملك.