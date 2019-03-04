مجموعة الاتحاد.. الوحدة الإماراتي يسقط أمام لوكوموتيف طشقند في أبطال آسيا (صور)

نواف السالم(صدى):

انتهت مباراة فريقي الوحدة الإماراتي و لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، بنتيجة 0-2 لصالح لوكوموتيف طشقند، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وافتتح عبدوخاليغوف تيمورخوجا الأهداف لفريقه في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف إسلوم توختاخوجاييف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 90+3.

وبتلك النتيجة، خطف لوكوموتيف أولى 3 نقاط لفريقه الذي تصدر المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد الوحدة بلا نقاط.

يذكر أن المجموعة الثانية، ستشهد مواجهة بين الاتحاد ونظيره الريان القطري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ” الجوهرة المشعة ” ، في الثامنة و35 دقيقة مساء اليوم.