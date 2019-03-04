منها اللغة العربية.. 3 فروقات بين العلامة التجارية والاسم التجاري

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري المسجل.

وبيَّنت أن العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلًا مميزًا من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو عناوين أو صور أو عناصر تصويرية يراد استخدامها للمنشأة التجارية بهدف تمييز منتجاتها أو لوحاتها أو ما يدل عليها ولا يشترط أن يكون باللغة العربية.

أما الاسم التجاري فهو الاسم المعتمد في السجل التجاري للمنشأة التجارية ويستخدم في العقود والتعاملات الرسمية ولوحات المنشأة ويكون باللغة العربية.