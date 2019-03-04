عبد الله السدحان يطمئن جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية
نشر النجم عبد الله السدحان، صورة وتغريدة على ” تويتر ” ، وجه من خلالها الشكر لكل من حاول الاطمئنان على حالته الصحية خلال الساعات الماضية بعد أن تعرض لوعكة نقل على إثرها للمستشفى.
وقال “ السدحان ” : “ شكرًا لكل من سأل، شكرًا لكل من اطمأن برسالة أو اتصال وكذلك شكرًا لكل من قال: (ما أحد دري عنك) لأنه درى عني من خلال دخوله لحسابي ” ، مضيفًا: ” الصورة ليس لها علاقة بالموضوع ولكن عجبتني النظرة هي تأمل والا صوقه وإلا خوف ولا ازدراء. ”
يذكر أن السدحان كشف عن تقديمه الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي “ بدون فلتر ” ، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 35 دقيقة
مريض وطاب ورجع مرض و صار يصور سيلفي وهو يتعالج مع الطبيب. هذا وش نسميه؟!!!!
الله يهدينا جميعا
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 640 ] نشر منذ 30 دقيقة
يذكر أن السدحان كشف عن تقديمه الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي “ بدون فلتر ” ، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل اخاف من دون فلطر زي ماقالت الممثلة ريم العبدالله هههههههههههههههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46769 ] نشر منذ 13 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂