عبد الله السدحان يطمئن جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية

أميرة خالد(صدى):

نشر النجم عبد الله السدحان، صورة وتغريدة على ” تويتر ” ، وجه من خلالها الشكر لكل من حاول الاطمئنان على حالته الصحية خلال الساعات الماضية بعد أن تعرض لوعكة نقل على إثرها للمستشفى.

وقال “ السدحان ” : “ شكرًا لكل من سأل، شكرًا لكل من اطمأن برسالة أو اتصال وكذلك شكرًا لكل من قال: (ما أحد دري عنك) لأنه درى عني من خلال دخوله لحسابي ” ، مضيفًا: ” الصورة ليس لها علاقة بالموضوع ولكن عجبتني النظرة هي تأمل والا صوقه وإلا خوف ولا ازدراء. ”

يذكر أن السدحان كشف عن تقديمه الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي “ بدون فلتر ” ، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.