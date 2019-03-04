إمام المسجد الحرام يكشف أصعب موقف تعرض له من شخص ادعى أنه ” المهدي المنتظر “

نايف السالم(صدى):

كشف إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله الجهني عن أصعب المواقف التي مر بها في المسجد الحرام، قائلا إنه تعرض لهجوم من شخص ادعي أنه ” المهدي المنتظر “.

وأوضح الجهني أنه أثناء إمامته المصلين بالحرم المكي هاجمه ذلك الشخص وهم في الركعة الأولى، لافتا إلي أن رجال الأمن المكلفين بالحراسة تمكنوا من السيطرة على الموقف وانتهى الأمر على خير.

وتحدث عن مسيرته في حفظ القرآن الكريم، مضيفا أنه أتم الحفظ وهو في عمر الـ13 عاماً، وحصل على المركز الأول في المسابقة المحلية، والمركز الثاني على المستوى الدولي في مسابقة أقيمت في مكة المكرمة، وذلك عندما كان يدرس في الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة.

ولفت إلى أنه رُشح للإمامة في المسجد النبوي عام 1419هـ واستمر في ذلك لمدة عامين، وبعدها أمَّ المصلين في مسجد قباء من عام 1420 إلى 1426، ومن ثم صدر قرار بتكليفه.