عازف شهير يقدم دورة موسيقية لتكوين أول أوركسترا بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أخذ الموسيقي المصري محمود سرور، في تقديم أول دورة موسيقية في المملكة لتكوين أول أوركسترا سعودية؛ حيث بدأ يوم السبت الماضي بتدريب 50 عازف كمان بالمملكة في المعهد للانضمام إلى أول دار للأوبرا في المملكة في جدة.

ومن المقرر افتتاح دار الأوبرا في عام 2022؛ بينما سجل أكثر من 250 شخصًا في الدورة التدريبية التي قدمها سرور ، و بدأوا برنامج التدريب من خلال ثلاث فصول مكونة من خمسة طلاب لكل منهم.

وعمل ” سرور ” الذي درس في الغالب لدى معلمين أوروبيين وروس التركيز على الموسيقى العربية في برنامجه التدريبي في المملكة، ويخطط سرور لتدريب عدد كاف من الموسيقيين لتجميع أول أوركسترا وطنية سعودية.