بالصور.. ريفيان R1T و R1S سيارات كهربائية بتقنيات مستقبلية

واشنطن(صدى):

تتحول الصناعة يوماً بعد يوم نحو السيارات الكهربائية، وقد انضمت شركة أمريكية ناشئة إلى الساحة وهي ريفيان التي تعمل منذ أعوام على تطوير تقنياتها وتمتلك مصنع ميتسوبيشي السابق في ولاية إلينوي، كما أن أمازون استثمرت فيها 2.6 مليار ريال، ما يعني بأنه يمكننا أخذها على محمل الجد في منافسة تيسلا، لذا نستعرض معكم الطرازين الذي أطلقتهما مؤخراً.

ريفيان R1T

تعدُّ ريفيان R1T سيارة بيك اب كهربائية تتسع إلى 5 ركاب، وقد صمّمت بحيث تجمع بين القوة والعصرية، إذ ان واجهتها وخلفيتها قصيرة، هيكلتها مرتفعة وزواياها حادة.

المصابيح الأمامية بيضاوية يتقاطع معها شريط LED ممتد على عرض المقدمة، أما المصابيح الخلفية فهي شريط ضوئي يمتد على عرض الخلفية.

الداخلية فخمة استخدمت فيها مواد مستدامة بينها الخشب، ما يسهل تنظيفها بسهولة، وتأتي ريفيان R1T بإنترنت عالي السرعة، شاشة لمسية 15.6 إنش للمعلومات الترفيهية، عدادات قياسات رقمية 12.3 إنش، شاشة لمسية خلفية 6.8 إنش.

بما أنها بيك اب، فهي بشكل طبيعي تمتلك صندوق تخزين 350 لتر مع سعة تخزينية أسفل أرضيته 200 لتر، بالإضافة إلى مساحات تخزين أخرى بأرضية المقصورة الخلفية.

تستمد ريفيان R1T طاقتها عبر 4 محركات كهربائية قوتها مجتمعة تصل إلى 788 حصان، على أن تتاح 3 نسخ للبطارية:

105 كيلوواط – مدى سير 370 كم

135 كيلوواط – مدى سير 482 كم

180 كيلوواط – مدى سير 643 كم

المثير للاهتمام أن البيك اب الكهربائية مزودة بتقنية شحن سريع ما يتيح شحن مدى سير 320 كم خلال 30 دقيقة وحسب، على أن تنطلق من 0-96.5 كم/س خلال 3 ثوان بسرعة قصوى 200 كم/س.

ستتميز ريفيان R1T عند إطلاقها بتقنيات متطورة تعتمد على مستشعرات فوق صوتية، كاميرات، رادار، ليدار، GPS وخرائط عالية الدقة مع القيادة الذاتية من المستوى الثالث ما يتيح لها تسيير نفسها ذاتياً في بعض الحالات بالمدن والطرق الوعرة.

ريفيان R1S

تعتبر ريفيان R1S سيارة SUV متعددة الأغراض كهربائية طولها 5,040 ملم تستند على نفس منصة R1T بيك اب، لكنها تمتلك تصميماً يميزها عنها خاصة بتصميم أعمدتها الجانبية، كما أن أبوابها الخلفية طويلة، سقفها منحدر أنيق ومقصورتها عملية 7 ركاب.

مقصورة الـ SUV الكهربائية متطابقة مع شقيقتها البيك اب وتأتي بالمواصفات والمميزات نفسها مع القيادة الذاتية من المستوى الثالث.

ستستمد السيارة طاقتها عبر 4 محركات كهربائية بقوة تتفاوت حسب فئتها بسرعة قصوى 200 كم/س:

بطارية 105 كيلوواط – مدى سير 385 كم – قوة 402 حصان وعزم دوران 560 نيوتن متر – تسارع 0-96.5 كم/س خلال 4.9 ثوان

بطارية 135 كيلوواط – مدى سير 500 كم – قوة 753 حصان وعزم دوران 1,120 نيوتن متر – تسارع 0-96.5 كم/س خلال 3 ثوان

بطارية 180 كيلوواط – مدى سير 660 كم – قوة 700 حصان وعزم دوران 1,120 نيوتن متر – تسارع 0-96.5 كم/س خلال 3.2 ثوان

الأسعار وموعد الطرح

هذا وأسعار SUV ريفيان R1S تبدأ من 65,000$ (243,750 ريال)، أما بيك اب R1T فإنها تبدأ من 61,500$ (230,625 ريال)، وسيتم توصيلهما إلى العملاء خلال 2020.