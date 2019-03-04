بالفيديو.. طالب يحمل زميله الكفيف للعب الكرة بحائل

علي العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو لقطة إنسانية لـ ” طالب ” بإحدى مدارس حائل، وهو يجمل زميله الكفيف؛ ليشاركه لعب كرة القدم.

ويظهر بالفيديو الطالب وهو يحمل زميله الكفيف على ظهره ويرقد به في الملعب؛ لكي يشاركهم في لعب كرة القدم.

يُذكر أن الفيديو حاز على إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وامتدحوا هذه البادرة الإنسانية.