بالفيديو.. طالب يحمل زميله الكفيف للعب الكرة بحائل
وثق مقطع فيديو لقطة إنسانية لـ ” طالب ” بإحدى مدارس حائل، وهو يجمل زميله الكفيف؛ ليشاركه لعب كرة القدم.
ويظهر بالفيديو الطالب وهو يحمل زميله الكفيف على ظهره ويرقد به في الملعب؛ لكي يشاركهم في لعب كرة القدم.
يُذكر أن الفيديو حاز على إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وامتدحوا هذه البادرة الإنسانية.
abdul[ عدد التعليقات: 1631 ] نشر منذ 31 دقيقة
بعض الحركات استغرب منها. عمركم سمعتم عن كفيف يلعب كرة القدم، سواء راكب علي ظهر غيره او مركوب ؟ انا ابدا ما سمعت في حياتي كلها مع اني لست من المولعين برياضة كورة القدم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 21625 ] نشر منذ 18 دقيقة
يمكن يقصد معاق
وبالنسبة للمعاق يمكن خويه شايله يبي يضحكة بعض الشي جزاه الله خير