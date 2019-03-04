مورينيو عن صلاح: جاء إلى تشيلسي كطفل ساذج

طلال الغامدي(صدى):

أزاح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الستار عن الأسباب التي دفعته إلى عدم الاستعانة بخدمات المهاجم المصري محمد صلاح خلال توليه الإدارة الفنية لنادي تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح ” مورينو ” الأسباب: ” جاء إلى تشيلسي قادماً من بازل كطفل وحيد ساذج، وكان بحالة بدنية هشة، بعد ذلك رحل إلى إيطاليا واكتسب خبرة في فيورنتينا وروما، وعندما عاد إلى إنجلترا تأقلم تماماً مع اللعب في مستويات كبيرة في الكرة الأوروبية ” .

وتابع: ” الآن هو يتمتع بفهم واسع للعب، وأصبح أكثر قوة من الناحية البدنية، يمكنك أن ترى أن جسده وحالته البدنية أصبحا أكثر قوة، كما أصبح يتمتع بثقة أكبر ” ؛ فيما كان قد انتقل صلاح لتشيلسي في يناير 2014، خلال فترة ولاية مورينيو الثانية مع الفريق اللندني، ثم انتقل إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة في فبراير 2015؛ فيما يلعب الآن في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.