6 شروط لوضع النباتات في منزلك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر النباتات مصدرا جيدا جدا للطاقة الإيجابية في المنزل، ورغم ذلك يحذر المتخصصين في الطاقة من بعض أنواع النباتات التي تجلب الطاقات السلبية داخل البيوت وبالتالي تجذب المتاعب المختلفة لأهلها.

وفي هذا السياق تقدم الدكتورة مها العطار خبيرة الفينج شوي، بعض النصائح الخاصة باستخدام النباتات في المكان:

1- عدم استخدام النباتات البرية أو الشوكية والإشعاعية في المنزل لتكسير الطاقات والهالات حول الأجسام الحية.

2- عدم استخدام النباتات الجافة، والنباتات الصناعية لأنها تبث طاقات سلبية من عنصر ميت، وطاقة سيئة في المكان.

3- استخدام الزهور والفواكه والنباتات العطرية، والنباتات المورقة ذات الحواف اللينة والدائرية تعطى طاقة خير وبركة وطاقات إيجابية في المكان.

4- استخدام الاوانى الفخارية أو الزجاجية وليست البلاستيكية لخلق الطاقات الإيجابية، وتنظيفها باستمرار، ويكون حجمها مناسبا لحجم النبات.

5- العناية بالنبات باستمرار وتقليمه وقص الأوراق الصفراء والمريضة.. لشعور النبات بطاقة الإنسان، مما يبعث طاقات منعكسة للطاقات الإيجابية.

6- استخدام أعداد زوجية في الأواني والثمار وإلى ذلك للاستفادة من الطاقات الزوجية في الحب بين الأشخاص داخل المكان.