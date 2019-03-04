أمير مكة يوجه باستبدال كلمة GOD في ترجمة لفظ الجلالة بـ ALLAAH

نايف السالم(صدى):

وجه أمير مكة خالد الفيصل الجهات الحكومية بالمنطقة باستبدال كلمة(GOD)في ترجمة لفظ الجلالة باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى بكلمة(ALLAAH) وأن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك.

ويأتي ذلك استنادًا إلى ما أشار إليه سماحة المفتي بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد تحمل مدلولات محرّمة.

وأضافت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أمير مكة خالد الفيصل الجهات الحكومية بالمنطقة باستبدال كلمة(GOD)في ترجمة لفظ الجلالة باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى بكلمة(ALLAAH) وأن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك”.