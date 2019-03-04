أمير مكة يوجه باستبدال كلمة GOD في ترجمة لفظ الجلالة بـ ALLAAH
وجه أمير مكة خالد الفيصل الجهات الحكومية بالمنطقة باستبدال كلمة(GOD)في ترجمة لفظ الجلالة باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى بكلمة(ALLAAH) وأن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك.
ويأتي ذلك استنادًا إلى ما أشار إليه سماحة المفتي بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد تحمل مدلولات محرّمة.
وأضافت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أمير مكة خالد الفيصل الجهات الحكومية بالمنطقة باستبدال كلمة(GOD)في ترجمة لفظ الجلالة باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى بكلمة(ALLAAH) وأن يتبنى ملتقى مكة الثقافي التوعية بذلك”.
abdul[ عدد التعليقات: 1631 ] نشر منذ 49 دقيقة
في غابر الزمان ترجمة القرآن إلي اي لغة اوروبية، افريقية، او اسيوية كان محرما بأوامر من دولة الخلافة وفتاوي شيوخ تلك الازمنة. ثم بدأوا يتساهلون في الامر بحيلة إضافة عبارة ” ترجمة ” معاني القرآن.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67585 ] نشر منذ 27 دقيقة
جزاك الله خير سمو الامير ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 67585 ] نشر منذ 27 دقيقة
جزاك الله خير سمو الامير ,,