معلومات وتوقعات أولية عن ” كيا اوبتيما ” 2020 الجديدة كليا

سول(صدى):

نشر خبراء في مجال السيارات معلومات مسربة وتوقعات أولية عن سيارة كيا اوبتيما 2020 الجديدة كلياً القادمة .

وفقاً لمعلومات غير رسمية نشرها موقع the Korean car blog سيتم الكشف عن سيارة كيا اوبتيما 2020 في شهر سبتمبر من عام 2019 الجاري على أن يتم بداية إنتاج سيارة السيدان الكورية هذه خلال شهر اكتوبر القادم إن شاء الله .

من ناحية تصميم خارجي من المتوقع أن يحصل الجيل الجديد كلياً القادم من سيارة السيدان الكورية كيا اوبتيما على هوية تصميم عصرية جديدة ومختلفة عن كيا اوبتيما 2019 الحالية ، وستمتلك السيارة القادمة ملامح حادة وهجومية ، كما سيكون تصميم السيارة من الخلف مخلف بالكامل .

وفقاً للمعلومات الأولية ستزود داخلية سيارة كيا اوبتيما 2020 الجيددة كلياً بنظام ترفيهي ومعلومات جديد ، كما ستستمد العديد من المواصفات من شقيقتها الجديدة كيا تيلورايد 2020 أكبر سيارة SUV في أسطول سيارات كيا وأجدد سيارة من الصانع الكوري .

ميكانيكياً من المرجح إيقاف توفر سيارة كيا اوبتيما 2020 الجديدة كلياً بخيار محرك 4 سلندر سعة لترين و سعة 2.4 لتر ، ومن المرجح أن يتم استبدال هذه المحركات مع :

محرك 4 سلندر سعة 1.6 لتر مع تيربو ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 8 سرعات أو قير اوتوماتيك من 7 سرعات ثنائي الكلتش .

و محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر مع تيربو سيولد قوة 286 حصان ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 8 سرعات ثنائي الكلتش ، وستتوفر هذه السيارة اختيارياً بنظام دفع كلي للعجلات .

يجدر الإشارة إلى أن سيارة كيا اوبتيما تحمل اسم كيا كيه 5 – Kia K5 في الأسواق الكورية ، وهي تعتمد على نفس شاصي سيارة هونداي سوناتا .

تنافس سيارة كيا اوبتيما كلاً من ؛ هوندا اكورد ، و مازدا 6 ، و تويوتا كامري ، و فورد فيوجن .