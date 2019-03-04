شركة النهدي تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنات في 7 مدن 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للمواطنات، على مسمى “ مساعدة صيدلي ” للعمل بفروع متاجر الشركة في المدن التالية: ” الرياض، وجدة، والخبر، وبريدة، والطائف، والهفوف، والجبيل الصناعية “.

ولفتت الشركة، إلي أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة. الشركة، مبينة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يونيو 2019م.

وحول تقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: هنا