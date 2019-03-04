لعبة ” PUBG ” تتسبب في قتل طفل لصديقه

القاهرة(صدى):

تسببت لعبة ” PUBG “في قتل طفل مصري يبلغ من العمر 15 عامًا لصديقه المصري أيضًا 14 عامًا في منطقة خيطان بالكويت؛ حيث اندلع بينهما خلافًا بسبب اللعبة تطور إلى مشاجرة بينهما من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع.

وفي التفاصيل، بدأت الواقعة بتبادل الضرب بين الحدثين في أحد شوارع خيطان، فقام أحدهما بالتوجه إلى بقالة قريبة من مكان سكنه، واشترى سكيناً ثم هرول راكضاً إلى مكان الضحية وبادر بطعنه طعنة اخترقت عضلة القلب مباشرة فأردته قتيلا على الفور، ثم هرب من المكان.

ونجحت الشرطة في القبض على الطفل الجاني بعد العثور عليه في مسكن ذويه القريب من مكان الحادثة، ليعترف خلال التحقيقات بالخلاف بينهما وبأن المجني عليه كان يعايره بأمه السيلانية؛ حيث تمت إحالته إلى الإدارة العامة لرعاية الأحداث.