كابيلو: على مدرب إنتر ميلان التدخل لإدماج إيكاردي مع زملائه

ماجد محمد(صدى):

كشف المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، أنه على المدير الفني لنادي إنتر ميلان، لوتشانو سباليتي، التدخل لإصلاح الأجواء داخل غرفة خلع ملابس فريقه؛ لإدماج المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع زملائه.

ويعيش ” إيكاردي ” حالياً فترة صعبة مع إنتر ميلان، بعد أن تم سحب شارة قيادة الفريق منه بسبب تصريحاته العدائية ضد إدارة النادي، كما أصبحت علاقته بزملائه داخل غرفة خلع الملابس متوترة للغاية؛ فيما قد يكون ذلك بسبب تصريحات زوجته ووكيلة أعماله، واندا نارا، التي تطلقها ضد بعض من لاعبي إنتر ميلان.

ومن جانبه، أوضح فابيو كابيلو: ” على المدرب أن يدرك متى عليه أن يتدخل، واجهت موقفاً مشابهاً في ريال مدريد، سوكر و مياتوفيتش لم يكونا يمرران الكرة لراؤول، استدعيتهما وأظهرت لهما المواقف التي تصرفا فيها بهذه الطريقة، وقلت لهما إذا لم يتوقفا عن هذا الفعل فإنهما لن يعودا للعب مرة أخرى، وبالفعل لم يحدث هذا مجدداً ” .