بالصور.. مغامر يروي قصته مع ” كهف الجن ” وما شاهده فيه

مسقط(صدى):

أبدى العديد من المصورين والرياضيين وعلماء الأحياء والجيولوجيين اهتمامهم بكهف ” مجلس الجن ” بعمان ، حيث سٌمي بهذا الأسم لأن عددًا من القرويين المحليين الذين يعيشون بجوار الكهف، سمعوا أصوات غريبة كانت تصدر عنه.

وفي هذا السياق، روى المغامر اللبناني توفيق أبو نادر، في رحلة استكشافية استمرت لثلاثة أيام ما شاهده بهذا الكهف، قائلاً: ” إن الظلمة والرطوبة والتضاريس القاسية تصعب من مهمة التقاط الصور في أي كهف، ولكن فُتحات مجلس الجن الثلاث قد وفرت ظروفاً أفضل لتوثيق ما بداخله ” .

حيث أوضح ” أبو نادر ” أن أرضية الكهف عبارة عن مزيج من الطين، وصخور صغيرة، وصواعد الكهوف، كما أبان أن هناك وجود لبعض النباتات والطيور والخفافيش والزواحف مثل ” الثعابين ” .

يُذكر أن كهف “ مجلس الجن ” يقع على هضبة سلمى الشهيرة، على بعد 3 ساعات من العاصمة العُمانية مسقط.