شروط ترقية موظفي المرتبة العاشرة فما دون بـ ” الخدمة المدنية “

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن شروط ترقية موظفي المرتبة العاشرة فما دون على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديد، والتي جاءت كالتالي:

1- شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً.

2- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

3- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.

* لا تحتسب المدة الآتية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها:

1- مدة الإجازة الاستثنائية.

2- مدد الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.

3- مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.

4- مد كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.

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