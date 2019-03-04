الأمير هاري يراقب ميجان ماركل من خلال حساب سري مزيف على ” تويتر ”
أكد المعلق الملكي أوميد سكوبي أن الأمير هاري يمتلك حساباً سرياً على تويتر بسبب ميجان ماركل، موضحا أن ” هذا الحساب المزيف الخفي أنشأه دوق ساسكس ليراقب كل ما يُكتب عن زوجته على تويتر “.
وأشار سكوبي: ” أخبرني الأمير هاري خلال جولة ملكية أنه يتتبع الكثير من المراسلين الملكيين على تويتر لمعرفة ما يفعلونه “.
وتابع أن هاري قال له: “رأيت ما كتبته بالأمس وعيني عليك ” ، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض له ميجان من انتشار أخبار مزيفة ومعارضة لها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46719 ] نشر منذ 42 دقيقة
شاك فيها🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 46719 ] نشر منذ 41 دقيقة
ماأعتقد لأن ميغل لو بتسوي شي
بتروح خاص💌
ولامن شاف ولامن دري
مثل ماأنا أسوي😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂