الأمير هاري يراقب ميجان ماركل من خلال حساب سري مزيف على ” تويتر ”  

لندن (صدى):

أكد المعلق الملكي أوميد سكوبي أن الأمير هاري يمتلك حساباً سرياً على تويتر بسبب ميجان ماركل، موضحا أن ” هذا الحساب المزيف الخفي أنشأه دوق ساسكس ليراقب كل ما يُكتب عن زوجته على تويتر “.

وأشار سكوبي: ” أخبرني الأمير هاري خلال جولة ملكية أنه يتتبع الكثير من المراسلين الملكيين على تويتر لمعرفة ما يفعلونه “.

وتابع أن هاري قال له: “رأيت ما كتبته بالأمس وعيني عليك ” ، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض له ميجان من انتشار أخبار مزيفة ومعارضة لها.