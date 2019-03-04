بالفيديو.. ” الشهري ” يكشف حقيقة قطع المياه في حالة عدم سداد الفاتورة

عادل الحربي(صدى):

أوضح الدكتور عبدالله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء، أنه لا يجوز قطع المياه عن المستهلك إذا كان هناك شكوى على الفاتورة.

وقال ” الشهري ” خلال لقائه ببرنامج ” الراصد ” المذاع على قناة ” الإخبارية ” هناك نصوص تبين حقوق الشركة وحقوق المستهلك، وهذه النصوص تنص على أن الشخص لا يمكن أن يحرم من المياه حتى لو ما سدد الفاتورة ” .

وعلى صعيد آخر، أوضح أن أحد المشاكل التي تعاني منها شركة المياه الوطنية تكمن في مراكز الخدمة في عدم الشرح للعميل عن وضع الفاتورة، مشيرًا لضرورة إشعار المستهلك في حال ارتفاع فاتورته.