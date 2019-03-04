تركي آل الشيخ رئيسا فخريا لنادي الوحدة

نواف السالم(صدى):

كشف نادي الوحدة، اليوم الاثنين، عن تنصيب المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق ورئيس هيئة الترفيه الحالي، رئيسًا فخريًا للنادي ورئيسًا لهيئة أعضاء الشرف.

وعلق رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، على النبأ: ” سيرددها كل وحداوي: هذه ليلتي وحلم حياتي ” ، فيما كان قد أكد أعضاء النادي في أكثر من مناسبة أن تركي آل الشيخ هو الداعم الوحيد للفريق بالموسم الجاري، بعدما صعد مجددًا لدوري المحترفين.

ومن الجدير بالذكر، أنه يحتل الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 35 نقطة، جمعها من الفوز في عشر مباريات وخمسة تعادلات وسبع هزائم.