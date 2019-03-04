ملكة جمال سوريا في ورطة بعد إثبات جديد لضربها حماتها

القاهرة(صدى):

تطورت قضية ضرب ملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة، لوالدة زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، التي كانت قد رفعت دعوى ضد الفنانة السورية متهمة إياها بالضرب والتعدي عليها، ولكن المحكمة قضت في وقت سابق ببراءة ملكة الجمال السابقة من تهمة الضرب.

ويبدو أن الأمر لم ينتهِ بعد؛ حيث أكدت السيناريست المصرية حنان البنبي، إنها تملك دليلا مسجلا لواقعة الاعتداء عليها من زوجة نجلها ملكة جمال سوريا السابقة؛ لافتة إلى أن لديها تسجيلا صوتيا أرسله إليها أحد جيرانها يثبت الواقعة.

وأوضحت زوجة الفنان المصري عبدالله محمود، أن سارة نخلة استولت على كل شيء في بيت الزوجية، ورحلت دون أن يعلم أحد عنها شيئا حتى الآن، وذلك بعد أن أعلنت الفنانة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي السورية براءتها من تهمة الاعتداء.

وجاء منشور ” نخلة ” على إنستجرام: ” مبروك عليا البراءة اليوم للمرة الثانية على التوالي، ربنا أظهر الحق وزهق الباطل ورغم البراءة الأولى، ولكنهم استأنفوا براءتي التي لم تعجبهم، الآن بعد 5 شهور محاكم اليوم ربنا أظهر الحق للمرة الثانية، رغم كل محاولاتهم تزوير تقارير طبية وادعاءات كاذبة إلا أن ربنا كبير. اليوم القضية انتهت وأغلقت بالبراءة لصالحي. السجن عامين لزوجي السابق بسبب عدم سداده إيصال أمانة و3 شهور سجن بسبب الضرب والتعنيف الزوجي ” .