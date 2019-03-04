وظيفة شاغرة للجنسين في طيران أديل بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني عن توافر وظيفة للجنسين بجدة في مجال المالية لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (المدير المالي Finance Manager)، لحملة شهادة البكالوريوس في المالية أو إدارة الأعمال مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

وأشارت إلى أن الوظيفة المطلوبة هي المدير المالي (Finance Manager)، موضحة أن الشروط المطلوبة هي درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في المالية أو إدارة الأعمال (مع معدل تراكمي عالٍ)، إضافة إلى خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة (في مجال المراقبة المالية داخل شركة طيران تحقق إيرادات تزيد على 200 مليون دولار أمريكي).

وأبانت أن التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/04م وينتهي بتاريخ 2019/04/04م، موضحة أن التقديم يكون من خلال الرابط التالي:هنا