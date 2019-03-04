مستشفى ” الملك عبدالله الجامعي ” تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى ” الملك عبدالله الجامعي ” عن توفر 10 وظائف تمريض لحديثي التخرج و10 وظائف لذوي الخبرة، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

1- أخصائي تمريض ” 10 وظائف ” (Nursing Specialist)

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في التمريض (لا يتشرط وجود خبرة سابقة).

2- أخصائي تمريض أول” 10 وظائف ” (Nursing Specialist I)

– درجة الماجستير في أي مجال متعلق بالتمريض.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءا اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/04م وينتهي بتاريخ 2019/05/03م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم عبر الرابط التالي:

1- أخصائي تمريض (Nursing Specialist) (10 وظائف): هنا

2- أخصائي تمريض أول (Nursing Specialist I) (10 وظائف): هنا