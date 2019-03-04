يعالج الآلاف.. علاج مستخرج من ” البراز البشري ” يثير الجدل

واشنطن(صدى):

كشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ” FDA ” علاجًا جديدًا مثيرًا للجدل يمكنه أن يعالج الآلاف، لكن المشكلة أن ذلك العلاج مستخرج من ” البراز البشري ” .

وخلق هذا العلاج حالة من الجدل في الولايات المتحدة بين شركات الأدوية المدافعة عن العلاج وبين جمعيات ومنظمات ترى أن ذلك العلاج انتهاكًا صارخًا لحقوق المرضى.

وعن هذا العلاج، فهو يعتمد على علاج الآلاف المصابين بعدوى بكتيرية من نوع ” كلوستريديودس ” ، والذي يصيب الملايين حول العالم كل عام، ونحو نصف مليون أمريكي فقط في العام الواحد.

حيث يقوم بنقل جزيئات من ” البراز البشري ” من شخص غير مصاب بتلك البكتيريا، ويتم نقلها إلى إمعاء الشخص المريض، سواء عن طريق المناظير أو عن طريق أدوية ” أقراص أو شراب ” .

فمن المفترض أن هذا الدواء يعمل على إعادة تكوين مجتمعات البكتيريا الإيجابية، التي تدمرها المضادات الحيوية؛ لتساهم في القضاء على البكتيريا الضارة، حيث ترجح الأبحاث العلمية إمكانية استخدام تلك التقنية في علاج أمراض أخرى مثل ” السكري أو الأورام السرطانية ” .

وعلى جانب آخر، تهاجم المنظمات الإنسانية محاولة شركات الأدوية من إمكانية التربح من ذلك العلاج، الذي يستخرجونه من أشخاص أخرين.